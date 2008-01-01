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На Урале установится жаркая погода



ИА "Метеоновости" / 11:55 Вторник, 24 июля



лета, в Уральском регионе ожидается солнечная и жаркая погода без осадков и со среднесуточной температурой на 3-5 градусов выше климатической нормы.



И все благодаря погожему антициклону, который "зародился" над Ямалом и сместился вглубь континента в районы Предуралья. Он продолжает усиливаться и расширяет границы своего влияния, распространяясь как на запад, так и на восток. Уральский регион все предстоящие дни с 25 по 29 июля останется под его опекой. Атмосферное давление ожидается повышенное, осадки маловероятны, будет много солнечного света и тепла. Температурный режим даже немного выше сезонных показателей. В дневные часы на большей части региона воздух будет прогреваться до 26:31 градуса.



Многих такая погода порадует, однако для метеозависимых людей, чье здоровье ослаблено хроническими недугами она будет нагрузочной. В группе риска из-за жары люди, страдающие сердечной и кислородной недостаточностью, сосудистыми патологиями и заболеваниями эндокринной системы, нарушениями механизмов терморегуляции. Нелегко придется также пожилым людям и деткам. Для облегчения самочувствия специалисты рекомендуют пить больше воды, по возможности избегать долгого пребывания на солнце в самые жаркие полуденные часы, а прогулки совершать утром и вечером, когда жара отступает. / meteonovosti.ru /



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