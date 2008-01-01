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В Центре ЕТР прошли сильные грозовые дожди



ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 24 июля







Накануне днем, 23 июля, в зоне очередного фронтального раздела оказалась южная половина Центрального федерального округа. В большинстве областей прошли кратковременный дожди с грозами от 2 до 14 мм, местами дожди были сильными - в Тульской области в копилку июля добавилось 21 мм небесной влаги, в Брянской области налило 24 мм, в Курской области на метеостанции Поныри за 12 часов выпало 37 мм дождя, за сутки 47 мм. А в рекордсмены "выбилась" Воронежская область - по области выпало от 3 до 49 мм, а в п. Каменная Степь наблюдался настоящий тропический дождь количеством 101 мм, который вылился на поселок всего за 3ч 35минут.



Если обратится к мониторингу погоды в Воронеже, например, дождь идет ежедневно в течение последних 8 дней. За прошедший понедельник, 23 июля, в копилку июльских осадков города добавилось 31 мм. В результате на данный момент выпало уже 127% месячной нормы осадков. Несмотря на обилие влаги, самым дождливым июль 2018 года станет наврядли. Рекорд принадлежит 1923 году, когда в течение июля на Воронеж вылилось 197 мм дождя! / meteonovosti.ru /



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