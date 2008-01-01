Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Центре ЕТР прошли сильные грозовые дожди

ИА "Метеоновости" / 11:15 Вторник, 24 июля

  На большей части Европейской России, за исключением северных областей, сохраняется влияние южной циклонической депрессии и связанных с ней атмосферных фронтов, которые перемещаются один за другим с юга вглубь территории.

Накануне днем, 23 июля, в зоне очередного фронтального раздела оказалась южная половина Центрального федерального округа. В большинстве областей прошли кратковременный дожди с грозами от 2 до 14 мм, местами дожди были сильными - в Тульской области в копилку июля добавилось 21 мм небесной влаги, в Брянской области налило 24 мм, в Курской области на метеостанции Поныри за 12 часов выпало 37 мм дождя, за сутки 47 мм. А в рекордсмены "выбилась" Воронежская область - по области выпало от 3 до 49 мм, а в п. Каменная Степь наблюдался настоящий тропический дождь количеством 101 мм, который вылился на поселок всего за 3ч 35минут.

Если обратится к мониторингу погоды в Воронеже, например, дождь идет ежедневно в течение последних 8 дней. За прошедший понедельник, 23 июля, в копилку июльских осадков города добавилось 31 мм. В результате на данный момент выпало уже 127% месячной нормы осадков. Несмотря на обилие влаги, самым дождливым июль 2018 года станет наврядли. Рекорд принадлежит 1923 году, когда в течение июля на Воронеж вылилось 197 мм дождя! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Ср.
25 июл.
+24
Чт.
26 июл.
+30
Пт.
27 июл.
+32
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Заболь		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100