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Новости погоды

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В Иркутской области дожди усилятся

ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 24 июля

  Июль на юго-востоке Сибирского региона выдался очень дождливым. Вот и в Иркутской области во второй половине месяца почти каждый день местами идут дожди, довольно часто они бывают сильными, сопровождаясь грозами и шквалистым усилением ветра.

В течение сегодняшнего дня, 24 июля, погодная ситуация в Прибайкалье вновь начнет ухудшаться и до конца текущей рабочей недели (25-27 июля) останется неблагоприятной. С прохождением через регион очередного волнового циклона с серией активных атмосферных фронтов в Иркутской области ожидаются местами сильные (15-49 мм за 12 часов) и очень сильные (более 50 мм за 12ч и менее) дожди, сильные ливни (30 мм за 1 час и менее) в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 13-18 м/с, 26-27 июля до 21 м/с. В селеопасных районах области велика вероятность продолжительных сильных дождей, когда за двое суток может выпасть 80 мм дождя и более.

Неустойчивым будет и температурный режим. В предстоящую среду 25 июля воздух на большей части области прогреется до +26,+31 градуса, в последующие дни после прохождения холодного атмосферного фронта жара ослабеет до 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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