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В Приамурье очень сильные дожди, а в Приморье жара



ИА "Метеоновости" / 09:53 Вторник, 24 июля



С выходом очередного волнового циклона с севера Китая на Приамурье в прилегающих районах ожидается новая волна интенсивных дождей.



После короткого перерыва, 25 июля в Амурской области, 25-26 июля в Еврейской автономной области, а также центральных и южных районах Хабаровского края вновь пройдут сильные дожди интенсивностью 15-49 мм за 12 часов, местами очень сильные дожди количеством более 50 мм за 12 часов и менее.



Из-за часто повторяющихся сильных дождей в последней декаде июля, может ухудшиться гидрологическая обстановка на реках региона. На притоках Амура и малых водотоках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, не исключен выход воды на пойму и подтопление низких мест.



Приморье непогода обойдет стороной. Край окажется в теплом секторе циклона, вдали от зоны сильных осадков. Без коротких дождей с грозами не обойдется и здесь, но они будут небольшими. А вот температурный режим окажется очень жарким и превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Уже завтра, 25 июля, днем воздух раскалится до +29,+34 градусов, менее жарко лишь на побережье, здесь 22..27. В последующие несколько дней преобладающая дневная температура составит 26..31 градус. / meteonovosti.ru /



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