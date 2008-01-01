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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:16 Вторник, 24 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 23 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабовозмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 24 июля по 1 августа солнечная активность сохранится, преимущественно, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 24-25 июля. / meteonovosti.ru /
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