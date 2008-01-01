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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Вторник, 24 июля

  Предстоящим днем циклон, с центром над Украиной, продолжает испытывать на прочность жителей столицы и области. Из-за близости атмосферных фронтов местами пройдут короткие дожди, максимальная температура в Москве составит 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер восточных направлений подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Даже незначительное улучшение погоды благоприятно сказывается на общем состоянии большинства людей, особенно на психологическом и эмоциональном настроении. Метеопатические реакции в этот день возможны лишь у наиболее метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, из-за колебаний атмосферного давления, которые в совокупности с неустойчивым геомагнитным фоном могут спровоцировать скачки артериального давления, головные и сердечные боли. / meteonovosti.ru /
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