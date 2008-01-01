

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 23 июля



Погоду в Москве и область будет определять северная окраина циклона с центром над Украиной. Атмосферное давление медленно повышается, при облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



