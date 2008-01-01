Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
23 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 23 июля

  Погоду в Москве и область будет определять северная окраина циклона с центром над Украиной. Атмосферное давление медленно повышается, при облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температруа воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 17..22. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вт.
24 июл.
+21
Ср.
25 июл.
+27
Чт.
26 июл.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Заболь		 -4
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100