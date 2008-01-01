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О дождях на Европейском юге
ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 23 июля
Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся меридионально через южные районы Европейской территории, в ночь на понедельник обрушился очень сильными дождями на Волгоградскую область, на гидропосту Преображенский за 2 часа выпало 55,7 мм. В зоне сильных дождей находилась и Ростовская область, на метеостанции Казанская выпало 50 мм, гремели грозы.
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Днем в воскресенье в Краснодарском крае на метеостанции Джубга наблюдался очень сильный ливневый дождь, количеством 66 мм, с грозой. В ночь на понедельник сильный ливневый дождь с грозой накрыл мг Анапа, где налило 52 мм.
В предстоящие сутки в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Кабардино-Балкарии - сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /