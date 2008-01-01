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Юг Дальнего Востока заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 23 июля



Волновые циклоны зачастили на юг Дальнего Востока, заливая дождями разной интенсивности и продолжительности. Вот и минувший день не стал исключением. Сильные дожди отмечались в Амурской области количеством до 23 мм, в Еврейской автономной области до 47 мм, на юге Хабаровского края до 32 мм, в Приморском крае до 44 мм, и они сопровождались грозами.



В предстоящие сутки зона сильных дождей очередного циклона охватит Приморье, они задержаться до конца рабочей недели.



В Амурской области и Хабаровском крае небольшой перерыв в дождях. Очередной циклон выйдет сюда в четверг 26 июля. Небо затянут плотные облака, из которых и будут лить дожди, на юге Амурской области и Хабаровского края местами сильные. / meteonovosti.ru /



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