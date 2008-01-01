

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 23 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21.. 22 градуса, Восточном 21..22 градуса, Юго-восточном 21 градус, Южном 20..21 градус, Юго-западном 20..21 градус, Западном 22 градуса, Северо-западном 22 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



