Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
23 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 23 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21.. 22 градуса, Восточном 21..22 градуса, Юго-восточном 21 градус, Южном 20..21 градус, Юго-западном 20..21 градус, Западном 22 градуса, Северо-западном 22 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Пн.
23 июл.
+21
Вт.
24 июл.
+26
Ср.
25 июл.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Заболь		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Ранчи
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100