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В Чите установлен суточный рекорд осадков



ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 23 июля



Циклоны, зачастившие в Забайкальский край, обусловили дождливую погоду, редкий день обходится без осадков. Вот и накануне здесь шли дожди, местами налило 25 мм. В краевом центре, Чите, 22 июля был перекрыт суточный максимум осадков, выпало 32 мм, что больше прежнего на 2 мм (30мм), зафиксированного в 1978 году. Таким образом, с начала июля в Чите уже выпало 333 мм при норме 90 мм.



Предстоящие пару дней в Забайкальском крае местами пройдут небольшие дожди кратковременного характера, ново второй половине дня, с выходом очередного волнового циклона дожди могут быть сильные. / meteonovosti.ru /



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