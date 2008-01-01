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Рекордно холодная ночь в Хабаровском крае



ИА "Метеоновости" / 12:17 Понедельник, 23 июля



Накануне север Хабаровского края пересек холодный атмосферный фронт, облачность рассеялась, прояснило и температура понизилась. Рекордно низких значений она достигла в Аяне, где в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +3.7 градуса, что ниже прежнего на 1.2 градуса, наблюдавшегося в 1966 году.



В предстоящие сутки на Хабаровский край выйдет новый волновой циклон, который принесет порцию тепла и влаги. / meteonovosti.ru /



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