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Новости погоды
Рекордно холодная ночь в Хабаровском крае
ИА "Метеоновости" / 12:17 Понедельник, 23 июля
Накануне север Хабаровского края пересек холодный атмосферный фронт, облачность рассеялась, прояснило и температура понизилась. Рекордно низких значений она достигла в Аяне, где в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +3.7 градуса, что ниже прежнего на 1.2 градуса, наблюдавшегося в 1966 году.
В предстоящие сутки на Хабаровский край выйдет новый волновой циклон, который принесет порцию тепла и влаги. / meteonovosti.ru /
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