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На Москву надвигается жара



ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 23 июля



погода в Москве не столько радует, сколько испытывает жителей на прочность. Высокая температура и высокое содержание влаги в воздухе формируют погоду гипоксического типа, утомляющую и детей, и взрослых.



В выходные дни температура воздуха днем не превышала 25..27 градусов, но время от времени принимались дожди. И духота ощущалась не только днем, но и ночью. Новая неделя существенных изменений в погоде не обещает, лишь к концу ее дождей станет меньше, а температура приблизится к отметке 30.



Во вторник столичный регион будет находиться вблизи атмосферного фронта, который местами вновь прольет дожди кратковременного характера, при облачной погоде с прояснениями в Москве минимальная температура воздуха около 17 градусов, по области до 20, днем в столице 22..24, в Подмосковье 20..25 градусов.



В середине недели, о себе заявит антициклон, с центром над верховьями Камы. Он оттеснит фронт к западу, тем не менее, местами будут перепадать кратковременные дожди. Ночь теплая, в Москве 18..20, по области до 21 градуса, днем в столице 27..29, в Подмосковье до 30, ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.



В четверг и пятницу, усилится влияние антициклона, облака заметно поредеют, атмосферное давление подрастет, и окажется выше нормального на 5-7 единиц, дожди практически прекратятся. По ночам 16..21, днем 25..30. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 5-6 градусов. И вновь спасение от жары будем искать у фонтанов и водоемов! / meteonovosti.ru /



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