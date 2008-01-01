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Новости погоды

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В Белоруссии не стихают сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 10:56 Понедельник, 23 июля

  Южные циклоны местом своей резиденции выбрали Белоруссию. На прошлой неделе один из них, раскрутился до больших высот, стал малоподвижным и обрушился ливневыми дождями, с грозами и порывистым ветром на страну. Самое большое количество осадков досталось Бресту.

И вот новый южный циклон, который повторил прежний сценарий: вырос до больших высот, стал малоподвижным, и продолжает поливать сильными дождями Белоруссию. На этот раз больше всего осадков вылилось на Могилев. За сутки 22 июля выпало 58 мм, то есть был перекрыт суточный максимум осадков 1981 года, который составлял 36.6 мм.

В предстоящие два-три дня высокий циклон по-прежнему будет кружить над Белоруссией, поливая дождями кратковременного характера, местами сильными, с грозами и порывистым ветром, а 24 июля возможны шквалы 15-20 м/с.

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