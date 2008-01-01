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Токио бьёт рекорды по жаре



ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 23 июля



Сегодня рекордно высокая температура воздуха +40.3 градуса была зафиксирована в городе Ома, который находится на территории Токио, а потом столбик термометра добрался до отметки +40.8. Но, пожалуй, первое место по жаре все же принадлежит городу Кумагая, в соседней с Токио префектуре Сайтама, где воздух раскалился до +41.1 градуса.



В столице Страны восходящего солнца, Токио, на ее главной метеостанции, днем было зафиксировано +37 градусов, а рекорд для 23 июля составляет +35.9 и наблюдался он в 1987 году. С начала месяца среднесуточная температура воздуха в Токио превышает климатическую норму на 3 градуса. В результате, в столице Японии, зафиксирована сильная жара, которая когда-либо наблюдалась за всю историю метеонаблюдений.



Из-за жары в стране уже погибло несколько десятков человек, причем, пожилого возраста, большое количество попало в больницу. / meteonovosti.ru /



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