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Новости погоды
Из погодной летописи
ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 23 июля
В центральной России в 1193 году наблюдалась необычная жара. Во Владимире засуха привела к сильным пожарам, сгорело много построек.
1305 год: в Костроме наблюдалась сильная гроза. "В полдень была туча велика с востока, и ударил гром вельми сильно".
1529 год: над Москвой пронеслась сильная буря, сопровождаемая ливнем и грозами. Порывами ветра срывало верхи многих церквей, сносило с основания хоромы.
1852 год: в Ярославской губернии отмечались заморозки.
1888 год: в северных, северо-западных и подмосковных губерниях хлеба были повреждены холодными утренниками и заморозками.
Из архива московской погоды, за время проведения инструментальных наблюдений, самый жаркий день 23 июля случился в 2010 году, когда воздух раскалялся до +36,3 градуса, наиболее прохладным было утро 1904 и 1964 г.г. +6,5. Больше всего осадков выпало в 1897 году - 26,9 мм. / meteonovosti.ru /
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