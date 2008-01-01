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Новости погоды

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Из погодной летописи

ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 23 июля

  В центральной России в 1193 году наблюдалась необычная жара. Во Владимире засуха привела к сильным пожарам, сгорело много построек.

1305 год: в Костроме наблюдалась сильная гроза. "В полдень была туча велика с востока, и ударил гром вельми сильно".

1529 год: над Москвой пронеслась сильная буря, сопровождаемая ливнем и грозами. Порывами ветра срывало верхи многих церквей, сносило с основания хоромы.

1852 год: в Ярославской губернии отмечались заморозки.

1888 год: в северных, северо-западных и подмосковных губерниях хлеба были повреждены холодными утренниками и заморозками.

Из архива московской погоды, за время проведения инструментальных наблюдений, самый жаркий день 23 июля случился в 2010 году, когда воздух раскалялся до +36,3 градуса, наиболее прохладным было утро 1904 и 1964 г.г. +6,5. Больше всего осадков выпало в 1897 году - 26,9 мм. / meteonovosti.ru /
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местное
+18
Пн.
23 июл.
+21
Вт.
24 июл.
+26
Ср.
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+28
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Турфан		 -2
Трелью

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Куопио

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