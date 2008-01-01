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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:06 Понедельник, 23 июля

  Предстоящим днём столичная погода сохранит свой неустойчивый характер, продолжая поставлять порции тепла и влаги.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 23 июля при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22..24 градуса, по области 20..25. Ветер восточного направления 3-8 м/с.

Фон атмосферного давления останется пониженным, а усилит дискомфорт выраженный дефицит кислорода в воздухе. Неблагоприятные атмосферные процессы продолжат испытывать на прочность организмы метеозависимых людей, у которых велика вероятность развития обострения хронических заболеваний и ухудшения самочувствия. Метеопатические реакции у гипотоников и гипертоников, лиц, страдающих нейроциркуляторной астенией, хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями могут сопровождаться приступами головной боли, чувством "нехватки" воздуха и одышкой, учащенным сердцебиением (тахикардией), общей слабостью.

Для облегчения самочувствия необходимо принимать лекарства, рекомендованные врачом, соблюдать питьевой режим. Компенсируют кислородный дефицит прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе, отдых за городом.

23 июля геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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