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Неспокойно на юге России
ИА "Метеоновости" / 13:18 Воскресенье, 22 июля
Тревожные прогнозы поступают с юга европейской России, уже несколько дней они относятся к категории штормовых предупреждений. Вот и воскресное сообщение вышло с пометкой шторм: "до конца суток 22 июля, а также в течение суток 23 и 24 июля по Ростовской области, а также в течение суток 24 июля местами по Калмыкии ожидается комплекс метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с."
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А также в дополнение к утреннему прогнозу "в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 22 июля, а также в течение суток 23 и 24 июля местами по Кабардино-Балкарии ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. На реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема".
А вот что уже случилось текущим днем: 22 июля в период с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин в Краснодарском крае на метеостанции Джубга, отмечался сильный ливень, количество выпавших осадков всего с 09 час 25 мин до 11 час 00 мин 66, 3 мм, ливень сопровождался грозой. / meteonovosti.ru /