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Аномально холодно в Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 22 июля



Средняя температура воздуха на всей территории региона не дотягивает до нормы 4-8 градусов, особенно холодно в районе Туруханска, где накануне был установлен новый рекорд: +2,0 градуса, что на градус ниже предыдущего значения для 21 июля, а средняя температура ниже нормы на 6 градусов. Погоду определяет западная окраина циклона, где ветер с севера. Существенных перемен в синоптической обстановке не предвидится еще пару дней. Местами пройдут дожди, ветер северо-восточный до 7-12 м/с. Температура ночью местами до 0 градусов, днем в основном около 20, местами 13..18. / meteonovosti.ru /



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