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Новости погоды

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Сейчас в Моске

ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 22 июля

  В столице небо затянуто плотной облачностью, которая не дает солнечным лучам прогреть воздух. Температура в середине дня держится от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 2-6 м/с. Высокая влажность воздуха, около 80%, атмосферное давление пониженное: 744 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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+47
Рас-аль-Хайма		 -3
Пунта-Аренас

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Броды

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