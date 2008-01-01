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ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 22 июля
В столице небо затянуто плотной облачностью, которая не дает солнечным лучам прогреть воздух. Температура в середине дня держится от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 2-6 м/с. Высокая влажность воздуха, около 80%, атмосферное давление пониженное: 744 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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