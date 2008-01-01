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Сильные ливни в Италии



ИА "Метеоновости" / 12:21 Воскресенье, 22 июля



Над Италией с большими запасами влаги расположился циклон. Его осадки преимущественно достаются северным районам государства. В предгорных районах итальянских Альп местами количество осадков превысило 100 мм, (MONTE CIMONE). По северным районам Италии до 33-54 мм. Этот циклон смещается на Балканы, в его тылу дожди с грозами пройдут еще пока и в Италии в понедельник 23 июля, а затем будет усиливаться влияние западного антициклона. Начиная со вторника, на большей части страны погода будет без дождей и жаркая. Накануне самая высокая температура отмечалась на Сицилии, до 39 градусов. / meteonovosti.ru /



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