Новости погоды
О погоде Казахстана
ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 22 июля
Условия погоды на территории государства весьма разнообразны. На юге и юго-востоке страны, что ни день то максимальная температура все выше и выше, вот накануне она уже добралась и до рекордной отметки в +41,9 градуса в Кызылорде, в Аральске до 40,6, в Чимбае до 44,0, в Шымкенте до 39,1 градуса. На севере Казахстана температура не дотягивает до +30 градусов, а вдоль границы с Россией и вовсе +22..+27 градусов. Да и осадки распределяются неравномерно, больше всего их на севере территории. В понедельник, 23 июля с грозовыми дождями ожидается погода на западе, северо-западе и в центре, где их обеспечит атмосферный фронт. А на юге вновь сушь и жара. / meteonovosti.ru /
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