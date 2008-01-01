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Новости погоды

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Дефицит осадков в юго-западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:34 Воскресенье, 22 июля

  За две трети месяца в большинстве юго-западных областей Сибири выпало лишь десятая часть осадков, положенных по норме июля. Но есть надежда, что погода предстоящих суток поправит дело. К региону с юго-запада подходит высотный циклон, а с ним и дождевой фронт. Накануне он проливал дожди на северо-востоке Казахстана, где местами выпало до 20-24 мм осадков. И с этим фронтом в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, а также в республике Алтай ожидаются небольшие и умеренные дожди,

грозы, град, при грозах местами сильные дожди. Все эти явления ожидаются по южным районам, а вот Томской области достанутся лишь небольшие дожди, но с грозами. Температура воздуха в настоящее время ниже нормы на пару градусов.

На большей части территории воскресным днем около полудня до 15..17 градусов, и только на юго-востоке до 26..29 градусов.  / meteonovosti.ru /
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