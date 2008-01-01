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Новости погоды

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Резко похолодало в Певеке

ИА "Метеоновости" / 11:07 Воскресенье, 22 июля

  Северный порт на Чукотке в эти дни работает с большой нагрузкой. Его работа весьма существенно зависит от условий погоды. И самая значительная зависимость от силы и направления ветра. Прошедшей ночью этот параметр был неблагоприятным, ветер южного направления достигал 24 м/с. Однако было тепло, температура в полночь +15..+16 градусов. Но во второй половине воскресного дня условия погоды поменял северо-западный ветер, который у побережья бывает не таким сильным. Скорость в порывах была до 8-13 м/с и стало спокойнее. Этот же ветер принес и понижение температуры на 10 градусов, сразу после полудня до +4. Такая погода в Певеке удержится еще около суток. А моросящий дождь, низкая температура и высокая влажность воздуха хоть и не красят жизнь заполярного города, зато не мешают портовым работам, что весьма важно во время северного завоза. / meteonovosti.ru /
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