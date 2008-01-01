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Тепло и даже очень тепло в Приморье



ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 22 июля



Юго-западный поток по периферии высотного антициклона с центром над Японским морем обогрел Приморский край. Во Владивостоке и Находке температура воздуха в послеполуденные часы поднимается до 28..30 градусов. Уже текущим воскресным днем в Находке было до 29 градусов, также и во Владивостоке. Небо от облаков свободно, а ветер слабый. При такой высокой температуре воздуха прохладная вода с температурой около +15..+19 градусов на пляжах Приморья будет спасением не только для местных жителей, но и гостей из континентальных районов, где жара до 35 градусов. Из-за высокой влажности воздуха высокая температура переносится с трудом, так что короткие дожди с грозами, которые ожидаются в ближайшие дни будут во благо. / meteonovosti.ru /



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