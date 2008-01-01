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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 22 июля

  Лето перешло во вторую половину своего пребывания на Московской земле. Но погода сдаваться не собирается, и жаркие дни еще впереди. Температура воздуха остается высокой, сегодня ее максимальное значение прогнозируется от 25 до 27 градусов, а среднесуточное значение на 3-4 градуса выше нормы.

Но, несмотря на столь высокую температуру, рекордных значений температуре не достичь. В июле они все значительно выше +30 градусов.

Рекорд 22 июля принадлежит самому жаркому июлю за весь ряд метеорологических наблюдений, 2010 году. В нем температура повысилась до +35.2 градусов.

А самая холодная ночь на 22 июля отмечалась в 1888 году, под утро воздух остыл до +6.2 градусов.

Сильный ливень прошел в этот день в Москве в 1898 году, за сутки выпало 20.2 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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