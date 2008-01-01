

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 22 июля



Лето перешло во вторую половину своего пребывания на Московской земле. Но погода сдаваться не собирается, и жаркие дни еще впереди. Температура воздуха остается высокой, сегодня ее максимальное значение прогнозируется от 25 до 27 градусов, а среднесуточное значение на 3-4 градуса выше нормы.



Но, несмотря на столь высокую температуру, рекордных значений температуре не достичь. В июле они все значительно выше +30 градусов.



Рекорд 22 июля принадлежит самому жаркому июлю за весь ряд метеорологических наблюдений, 2010 году. В нем температура повысилась до +35.2 градусов.



А самая холодная ночь на 22 июля отмечалась в 1888 году, под утро воздух остыл до +6.2 градусов.



Сильный ливень прошел в этот день в Москве в 1898 году, за сутки выпало 20.2 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



