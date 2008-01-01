|
|
|
Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 22 июля
Лето перешло во вторую половину своего пребывания на Московской земле. Но погода сдаваться не собирается, и жаркие дни еще впереди. Температура воздуха остается высокой, сегодня ее максимальное значение прогнозируется от 25 до 27 градусов, а среднесуточное значение на 3-4 градуса выше нормы.
Но, несмотря на столь высокую температуру, рекордных значений температуре не достичь. В июле они все значительно выше +30 градусов.
Рекорд 22 июля принадлежит самому жаркому июлю за весь ряд метеорологических наблюдений, 2010 году. В нем температура повысилась до +35.2 градусов.
А самая холодная ночь на 22 июля отмечалась в 1888 году, под утро воздух остыл до +6.2 градусов.
Сильный ливень прошел в этот день в Москве в 1898 году, за сутки выпало 20.2 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.