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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:23 Воскресенье, 22 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северо-восточной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 65%.



Столичная погода и в воскресенье сохранит свой неустойчивый характер, обещая еще одну порцию тепла и влаги. Фон атмосферного давления останется пониженным, а усилит дискомфорт выраженный дефицит кислорода в воздухе. Неблагоприятные атмосферные процессы продолжат испытывать на прочность организмы метеозависимых людей, у которых велика вероятность развития обострений хронических заболеваний и ухудшения самочувствия. Метеопатические реакции у гипотоников и гипертоников, лиц, страдающих нейроциркуляторной астенией, хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями могут сопровождаться приступами головной боли, чувством "нехватки" воздуха и одышкой, учащенным сердцебиением (тахикардией), общей слабостью.



Для облегчения самочувствия необходимо принимать лекарства, рекомендованные врачом, соблюдать питьевой режим. Компенсируют кислородный дефицит прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе, отдых на даче. / meteonovosti.ru /



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