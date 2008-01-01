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Новости погоды

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Июль в Москве редко бывает холодным

ИА "Метеоновости" / 13:19 Суббота, 21 июля

  За весь ряд метеорологических наблюдений над погодой столицы (с 1879 года) центральный месяц лета чаще всего соответствует сезону, то есть средняя месячная температура воздуха, а она равна +18.2 градуса, отклоняется от этого значения в большую или меньшую сторону не более, чем на 1 градус. За 139 лет таких июлей набралось 74, то есть больше половины.

В текущем июле средняя за 20 дней температура воздуха уже выше нормы более, чем на 2 градуса. И подобных месяцев за весь ряд наблюдений - 27.

Но самый теплый июль еще не стерся с памяти. Он отмечался в 2010 году. При средней месячной температуре (норме) в +18.2 градуса, в нем она составила +26 градусов, то есть на 7.8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+24
Вс.
22 июл.
+23
Пн.
23 июл.
+22
Вт.
24 июл.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Туггурт		 -7
Пунта-Аренас

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Балтийск

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