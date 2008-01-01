

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Июль в Москве редко бывает холодным



ИА "Метеоновости" / 13:19 Суббота, 21 июля



За весь ряд метеорологических наблюдений над погодой столицы (с 1879 года) центральный месяц лета чаще всего соответствует сезону, то есть средняя месячная температура воздуха, а она равна +18.2 градуса, отклоняется от этого значения в большую или меньшую сторону не более, чем на 1 градус. За 139 лет таких июлей набралось 74, то есть больше половины.



В текущем июле средняя за 20 дней температура воздуха уже выше нормы более, чем на 2 градуса. И подобных месяцев за весь ряд наблюдений - 27.



Но самый теплый июль еще не стерся с памяти. Он отмечался в 2010 году. При средней месячной температуре (норме) в +18.2 градуса, в нем она составила +26 градусов, то есть на 7.8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



