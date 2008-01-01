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ИА "Метеоновости" / 12:34 Суббота, 21 июля



В полдень в столичном регионе преобладала облачная погода. Дожди нигде не отмечалось, а температура воздуха немного повысилась. Она составила от +21.5 градусов на юге города до +23.2 в центре. На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, в 12 часов было +22 градуса. Ветер восточный 1-4 м/с, в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха понизилась до 81%. / meteonovosti.ru /



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