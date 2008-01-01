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Сильные дожди на юге России



ИА "Метеоновости" / 12:28 Суббота, 21 июля



Отдых на курортах Краснодарского края, Крыма и Приазовья омрачают сильные ливни с грозами и усилением ветра. Так в пятницу в Ростовской области метеостанция Ремонтное в период 19 час 15 мин до 20 час 00 мин зафиксировала до 33 мм осадков. В Крыму ливневой дождь добавил 17 мм, а в Краснодарском крае до 28 мм, порывы ветра достигали 26 м/с. Но самым сильным был дождь в Волгоградской области, на метеостанции Фролово в период с 03 час 25 мин до 13 час 40 мин выпало до 50 мм осадков.



В субботу утром очень сильный дождь прошел на черноморском побережье Краснодарского края. В Новороссийске за 42 минуты выпало 82 мм осадков. Об ущербе на текущий час не сообщается.



Неустойчивая погода сохранится в южных районах и в ближайшие дни. На большей части территории сохраняется штормовое оповещение. / meteonovosti.ru /



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