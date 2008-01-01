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Новости погоды

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Дожди в центре России сохраняются

ИА "Метеоновости" / 12:08 Суббота, 21 июля

  В минувшие сутки вся территория Центрального федерального округа находилась под влиянием южного циклона. Центр циклона находился вблизи Киева, но атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через большинство центральных областей и проявили себя дождями разной интенсивности. В Белгородской области выпало до 17 мм, в Курской до 31 мм, в Брянской до 39 мм, в Ивановской до 32 мм, в Воронежской, Калужской, Смоленской и Тверской областях до 27 мм, в Ярославской области до 24 мм., в Рязанской области до 22 мм.

Но самыми интенсивными дожди были во Владимирской области и шли они неравномерно. Так в Петушках выпало до 50 мм осадков, а во Владимире всего 1 мм.

В Московской области осадки также распределялись неравномерно: в Кашире копилка осадков пополнилась на 15 мм, а в Домодедово всего на 0.1 мм. / meteonovosti.ru /
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