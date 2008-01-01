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Новости погоды

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Аномальная жара на северо-западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:43 Суббота, 21 июля

  В первые дни июля погода в северо-западных областях Европейской России мало напоминала о летнем тепле. Дни стояли холодные и дождливые, температура не превышала 20 градусов. А к середине лета в регион пришла жара!

Этому способствовал солнечный антициклон, сформировавшийся над Западной Европой. Он начал продвигаться на восток, обогревая и северо-западные районы российской территории.

В условиях продолжительного светового дня и малооблачного неба столбики термометров поползли вверх. Уже 17 июля температура в заполярном городе Мурманске достигла 30-градусной отметки, а 18 июля и вовсе повысилась до +32.2, тем самым, установив новый суточный рекорд. 19 июля вновь было за 30 (+30.9), но рекорд 2000 года со значением +31.6 устоял.

В минувшие сутки, 20 июля, максимальная температура в Мурманске повысилась до +31 градуса, что стало новым рекордом, уже вторым за этот месяц.

В ближайшие сутки жару в Заполярье немного собьет приближающийся с юга волновой циклон. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, днем от 23 до 28 градусов.

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