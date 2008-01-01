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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:23 Суббота, 21 июля

  Лето продолжает шествовать по Московской земле, и жаркие дни еще впереди. Температура воздуха остается высокой, сегодня ее максимальное значение прогнозируется от 25 до 27 градусов, а среднесуточное значение на 3-4 градуса выше нормы.

Но, несмотря на столь высокую температуру, рекордных значений ей не достичь. В июле они все значительно выше +30 градусов.

Рекорд 21 июля принадлежит жаркому июлю 1885 года. В нем температура повысилась до +32.7 градусов.

А самая холодная ночь на 21 июля отмечалась в 1901 году, под утро воздух остыл до +6.7 градусов.

Сильный ливень прошел в этот день в Москве в 2000 году, за сутки выпало 39.5 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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