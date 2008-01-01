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Новости погоды

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Вдоль Амура обстановка остается напряженной

ИА "Метеоновости" / 10:17 Суббота, 21 июля

  В текущем июле ненастные циклоны проложили дорожку вдоль Амура. В Амурской области и на прилегающей территории идут интенсивные дожди, из-за чего в Амурской области отмечается сильнейший паводок. В нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации, подтоплены около сотни домов, продолжается эвакуация людей.

В пятницу в Амурской области вновь шли дожди, выпало до 24 мм. Сильные дожди прошли и на соседних территориях. В Еврейской автономной области выпало до 46 мм, в Приморье и на Сахалине сильный дождь с грозой пополнил копилку осадков на 73 мм, но наибольшее количество выпало в Хабаровском крае, местами до 83 мм.

В ближайшие дни к Амурской области направляется новый активный циклон, ливни, грозы, ветер с порывами 18-23 м/с сохранятся в субботу и воскресенье. Но тепло, температура в дневные часы от 25 до 30 градусов. / meteonovosti.ru /
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