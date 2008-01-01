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Новости погоды

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ИА "Метеоновости" / 09:56 Суббота, 21 июля

  Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом. И, несмотря на довольно высокий температурный фон, из-за повышенной влажности воздуха, на метеостанции ВДНХ она составляла около 90%, веяло прохладой. Температура воздуха лишь в Шереметьево была ниже +20 градусов (+19.4), на остальной территории столичного региона она превышала эту отметку. Самой высокой она была на юго-западе, +21.5, а ниже всего на ВДНХ, +20 градусов. Осадков нигде не отмечалось. Ветер восточной четверти дул со средней скоростью 1-4 м/с, на большей части территории усиливаясь до 7 м/с, в районе Шереметьево до 12 м/с. Атмосферное давление остается немного пониженным, 742 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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