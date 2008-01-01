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Неустойчивая погода сохраняется на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 21 июля



Из-за больших контрастов температуры и повышенной влажности воздуха в южных регионах Европейской России сохраняется неустойчивость. При таких условиях активно развивается конвективная деятельность. Это приводит к формированию грозовой облачности. На фоне пониженного давления такая погода, как и накануне с грозами и дождями ожидается и сегодня, в субботу, 21 июля.



Кратковременный дождь, гроза, местами по региону - отдельные



сильные дожди, град, в Ингушетии и Чеченской республике, в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Дневная температура днем 25...30, местами до 35, по востоку



региона до 37. На черноморском побережье ночью 20...25, местами



до 17, днем 24...29. / meteonovosti.ru /



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