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Новости погоды
Неустойчивая погода сохраняется на юге ЕТР
ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 21 июля
Из-за больших контрастов температуры и повышенной влажности воздуха в южных регионах Европейской России сохраняется неустойчивость. При таких условиях активно развивается конвективная деятельность. Это приводит к формированию грозовой облачности. На фоне пониженного давления такая погода, как и накануне с грозами и дождями ожидается и сегодня, в субботу, 21 июля.
Кратковременный дождь, гроза, местами по региону - отдельные
сильные дожди, град, в Ингушетии и Чеченской республике, в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Дневная температура днем 25...30, местами до 35, по востоку
региона до 37. На черноморском побережье ночью 20...25, местами
до 17, днем 24...29. / meteonovosti.ru /
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