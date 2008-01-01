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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:38 Суббота, 21 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области сохранятся колебания метеопараметров, температура останется значительно выше климатической нормы, влажность высокая, содержание кислорода в воздухе ниже нормы, а в дневные часы еще ощутимое снижение продолжится, атмосферное давление будет слабо расти, но останется пониженным. Снижение кислорода, пониженное давление могут вызвать метеопатические реакции и сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением физической активности, головными болями или "скачками" артериального давления. Необходимо помнить об этом и постараться снизить риски, иметь при себе лекарство, обязательно воду, избегать или меньше бывать в душных помещениях. / meteonovosti.ru /



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