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Новости погоды

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Очень жарко и сухо в Туркменистане

ИА "Метеоновости" / 13:36 Пятница, 20 июля

  Весь июль на территории республики максимальная температура воздуха близка к 40 градусам. В столице за этот месяц уже трижды перекрыты прежние рекорды температуры. До 45,3 градусов поднимались столбики термометров 14 июля и до 45,7 градусов 15 июля. Рекордно жарким стал и прошедших четверг, до 44,5 градусов.

Средняя температура превышает норму на всей территории на 4-6 градусов. Ясная и жаркая погода на территории Туркменистана и соседних стран, куда воздух поступает с Аравийской пустыни, сохранится практически до конца месяца. / meteonovosti.ru /
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