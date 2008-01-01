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Аномально тепло в скандинавских странах



ИА "Метеоновости" / 12:59 Пятница, 20 июля



За текущий июль в Стокгольме уже пять раз были обновлены рекорды температуры, все они достались середине месяца. Самая высокая температура +31,6 была 15 июля. В настоящее время средняя температура воздуха превышает норму на 6-8 градусов. Довольно тепло не только днем, но и ночью, так как ночи здесь короткие, то даже при ясном небе воздух не успевает остыть ниже +15..+18 градусов. Похожая картина и в Швеции, так в столице за месяц не выпало ни капли дождя, три раза были установлены новые рекорды максимальной температуры. Накануне, 19 июля воздух прогрелся до +30,0 градусов. Положительные аномалии составляют 4..6 градусов. Причем за весь текущий месяц минимальная температура не опускалась ниже 10,6 градусов. Да и это значение было лишь утром 1 числа. А в последующие дни минимальная температура не ниже 14..19, а максимальная +31,9 была 17 июля. / meteonovosti.ru /



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