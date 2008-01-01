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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 20 июля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..23 градуса, Северном 21..23 градуса, Северо-восточном 22.. 23 градуса, Восточном 22..25 градусов, Юго-восточном 23..24 градуса, Южном 23..24 градуса, Юго-западном 23..24 градуса, Западном 22..24 градуса, Северо-западном 21..22 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 22..23 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 23..25 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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