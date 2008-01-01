Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 20 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23..23 градуса, Северном 21..23 градуса, Северо-восточном 22.. 23 градуса, Восточном 22..25 градусов, Юго-восточном 23..24 градуса, Южном 23..24 градуса, Юго-западном 23..24 градуса, Западном 22..24 градуса, Северо-западном 21..22 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 22..23 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 23..25 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Сб.
21 июл.
+28
Вс.
22 июл.
+23
Пн.
23 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сентенниал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100