Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Европейская Россия в дождях

ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 20 июля

  С середины июля на территорию европейской России зачастили циклоны. Они принесли дожди, которые сначала ликвидировали дефицит осадков, а затем стали представлять даже опасность для жителей и хозяйственной деятельности.

Очень щедрым на дожди оказался четверг, 19 июля. В столице после полудня прошел сильный ливень, местами количество осадков превышало 40 мм. Много осадков (до 22мм) выпало и в других областях Центрального федерального округа, а также в Татарстане и Удмуртии.

Атмосферные фронты добрались до берегов Невы, дожди различной интенсивности прошли в Ленинградской, Псковской и Новгородской области.

Дорога на восток для южных циклонов перекрыта блокирующим антициклоном с центром над Средним Уралом. Поэтому они двигаются на северо-запад, полные тепла и влаги, поддерживая мощную конвекцию. И такое состояние атмосферы сохранится в выходные дни. Зона с дождями и грозами охватывает всю Среднюю полосу, Поволжье, и южные регионы, даже Калмыкию и Астраханскую область.

Дожди станут выпадать практически на всей территории Европейской России, но не равномерно по интенсивности. Ливни местами будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Сб.
21 июл.
+28
Вс.
22 июл.
+23
Пн.
23 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сентенниал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100