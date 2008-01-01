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Европейская Россия в дождях



ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 20 июля



циклоны. Они принесли дожди, которые сначала ликвидировали дефицит осадков, а затем стали представлять даже опасность для жителей и хозяйственной деятельности.



Очень щедрым на дожди оказался четверг, 19 июля. В столице после полудня прошел сильный ливень, местами количество осадков превышало 40 мм. Много осадков (до 22мм) выпало и в других областях Центрального федерального округа, а также в Татарстане и Удмуртии.



Атмосферные фронты добрались до берегов Невы, дожди различной интенсивности прошли в Ленинградской, Псковской и Новгородской области.



Дорога на восток для южных циклонов перекрыта блокирующим антициклоном с центром над Средним Уралом. Поэтому они двигаются на северо-запад, полные тепла и влаги, поддерживая мощную конвекцию. И такое состояние атмосферы сохранится в выходные дни. Зона с дождями и грозами охватывает всю Среднюю полосу, Поволжье, и южные регионы, даже Калмыкию и Астраханскую область.



Дожди станут выпадать практически на всей территории Европейской России, но не равномерно по интенсивности. Ливни местами будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра. / meteonovosti.ru /



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