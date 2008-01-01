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Новости погоды

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На Полярный Урал возвращается жара

ИА "Метеоновости" / 11:27 Пятница, 20 июля

  В середине лета, с 14 по 17 июля, вблизи полярного круга температура воздуха была выше нормы на 7-9 градусов. Максимальная температура днем отмечалась до +27,+29 градусов в Воркуте, Ухте, Салехарде. Но уже 18 июля повеяло прохладой, температура понизилась сразу на 10-15 градусов, местами до +14,5, а это ниже нормы на пару единиц. Остудил жар Полярного Урала северный поток, установившийся в средней тропосфере, по периферии антициклона. Этот антициклон поддерживает на севере, от Мурманска до Диксона, погоду без осадков, и он устойчивый. Однако центр антициклона совершает колебательные движения вокруг своей оси, что и меняет направление потоков в средней тропосфере. Очередное изменение потока начнется в субботу, и выходные дни в этих районах будут очень теплыми, до 25-30 градусов. / meteonovosti.ru /
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