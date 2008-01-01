

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тропический циклон "AMPIL" выходит на Китай



ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 20 июля



Тропический вихрь находится восточнее островов Рюкю, в ближайшие сутки пересечет акваторию Восточно-Китайского моря. Пока скорость ветра в эпицентр циклона 25 м/с, а в порывах 35 м/с. Через сутки скорость ветра усилится на 5-10 м/с, а затем воскресным днем циклон "причалит" к берегам Китая недалеко от Шанхая. Запасы влаги в таких циклонах огромны, да ослабление ветра при подходе к берегам будет незначительным. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



