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Новости погоды

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Тропический циклон "AMPIL" выходит на Китай

ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 20 июля

  Тропический вихрь находится восточнее островов Рюкю, в ближайшие сутки пересечет акваторию Восточно-Китайского моря. Пока скорость ветра в эпицентр циклона 25 м/с, а в порывах 35 м/с. Через сутки скорость ветра усилится на 5-10 м/с, а затем воскресным днем циклон "причалит" к берегам Китая недалеко от Шанхая. Запасы влаги в таких циклонах огромны, да ослабление ветра при подходе к берегам будет незначительным. / meteonovosti.ru /
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