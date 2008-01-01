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Новости погоды

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Тропический ливень над Малоярославцем

ИА "Метеоновости" / 10:44 Пятница, 20 июля

  Жители Калужской области этим утром могли на себе испытать все "прелести" тропического ливня. Менее чем за три часа в осадкомер на станции Малоярославца попало 51 мм влаги. Этот город оказался на пути фронтальных разделов, первым через него прошел теплый фронт, он был с обильным дождем, за 12 часов налил 29 мм, за ним прошел холодный фронт, а к утру с северо-востока подтянулся фронт окклюзии с самым большим запасом влаги. В текущие часы над Калужской областью облачность рассеивается, но это не надолго. Через два-три часа с северо-востока подойдет новый облачный массив. / meteonovosti.ru /
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