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Новости погоды

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На Приамурье вновь наступает циклон

ИА "Метеоновости" / 10:28 Пятница, 20 июля

  Передышка между дождями на Амуре оказалась недолгой. Еще накануне на южные районы Амурской области выпало до 16-19 мм осадков, а на северные районы до 48 мм. Из-за того, что север области представлен горной местностью, то все осадки устремились в реки и двинулись по течению на юг, где и вызвали серьезные подтопления.

Циклон в пятницу ушел на восток, и его дожди теперь приближаются к Сахалину. А новый циклон в субботу днем выйдет на Амур от Байкала. Дожди начнутся в первую очередь в западных районах с грозами и ветром до 15-20 м/с. К вечеру сильные и очень сильные дожди и уже не только на западе. И самым дождливым и ветреным днем с этим процессом будет воскресенье, 22 июля, при грозах порывы ветра до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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