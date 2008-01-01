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Из летописи московской погоды 20 июля



ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 20 июля



Июль в средней полосе ЕТР - самый жаркий месяц. Среднесуточная температура 20 июля составляет 18,3 градуса. В разные годы температура воздуха была то выше привычных показателей, то ниже. Случались и температурные рекорды. Например, в 1914 году в ранние утренние часы было всего +6 градусов. А в 1890 году днем термометры показали +35.8 градуса. И с тех пор такой жары не было, даже в 2010 году, когда в июле были обновлены 8 температурных максимумов подряд. 2000 год запомнился сильными дождями, выпало 40 мм небесной влаги при месячной норме 94 мм. Грозы гремели в 1994 году. В 1984 году над столицей стелился туман. В далеком 1843 году в Москве бушевал ураган, были разрушены некоторые дома и постройки, несколько человек погибли.



В прошлом, 2017 году день был немного прохладнее, чем положено по климатической норме. Ночью термометры показали 11 градусов, днем воздух прогрелся до 23,2. При переменной облачности осадков не было.



Сегодня, 20 июля пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами, термометры покажут 24..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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