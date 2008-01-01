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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:49 Пятница, 20 июля

  В последний день рабочей недели обширный циклонический вихрь не оставит в покое Москву и ее окрестности, и продолжит портить погоду. Небо будет затянуто облаками, из которых на столицу и область прольются кратковременные дожди, местами сильные ливни, местами можно услышать раскаты грома. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 23..28 градуса. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 740 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 70%.

Снижение кислорода в воздухе, пониженное давление могут вызвать метеопатические реакции и сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением физической активности, головными болями или "скачками" артериального давления. Необходимо помнить об этом и постараться снизить риски, иметь при себе лекарство, обязательно пить воду, избегать или меньше бывать в душных помещениях. Однако, любая погода может стать "другом" и помочь организму, ведь еще Гиппократ писал: "Куда часто заглядывает Солнце, туда редко заходит врач". Поэтому в летний период года реже обостряются метеозависимые болезни, лучше чувствуют себя и метеозависимые люди, а значит, следует летний период посвятить активному закаливанию организма. Если нет противопоказаний, следует больше времени проводить на свежем воздухе, солнечные и воздушные дозированные процедуры, дыхательная гимнастика, водные процедуры являются основой здоровья и повышения защитных сил организма. / meteonovosti.ru /
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