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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:37 Четверг, 19 июля
Погоду в Москве и область будет определять атмосферный фронт южного циклона. При сплошной облачности пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза и град. Температруа воздуха в Москве понизится до 19..21 градуса, по области 16..21. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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