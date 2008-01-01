

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:37 Четверг, 19 июля



Погоду в Москве и область будет определять атмосферный фронт южного циклона. При сплошной облачности пройдет дождь, местами сильный, возможна гроза и град. Температруа воздуха в Москве понизится до 19..21 градуса, по области 16..21. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



