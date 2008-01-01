

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 19 июля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23 градуса, Северном 23..24 градуса, Северо-восточном 23.. 24 градуса, Восточном 21..24 градуса, Юго-восточном 22..23 градуса, Южном 22..23 градуса, Юго-западном 21..22 градуса, Западном 21..23 градуса, Северо-западном 23..24 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 22..23 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 21..24 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



