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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 19 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23 градуса, Северном 23..24 градуса, Северо-восточном 23.. 24 градуса, Восточном 21..24 градуса, Юго-восточном 22..23 градуса, Южном 22..23 градуса, Юго-западном 21..22 градуса, Западном 21..23 градуса, Северо-западном 23..24 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 22..23 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 21..24 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+23
Пт.
20 июл.
+26
Сб.
21 июл.
+30
Вс.
22 июл.
+28
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -7
Пунта-Аренас

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Могоча

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