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В Калининградской области погода меняется



ИА "Метеоновости" / 13:35 Четверг, 19 июля



На крайнем западе ЕТР погода стремительно меняется. Антициклон, до недавнего времени определявший погоду в Калининградской области, переместится к востоку, уступая место циклоническому вихрю и его атмосферным фронтам. Жаркая погода сменится дождливой. 20 июля местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, днем ожидается не выше 22..27 градусов. В выходные дни, 21 и 22 июля, температура понизится до 20..25 градусов, но осадков уже не будет. / meteonovosti.ru /



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